Прожиточный минимум на душу населения в России в 2021 году составит 11 653 рубля, в том числе для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. О подписании председателем правительства Михаилом Мишустиным постановления об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год сообщил на днях Кабмин.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.



Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей, напоминают в Кабмине.