В Кабардино-Балкарии задержаны подозреваемые в мошенничестве со средствами граждан более чем на 120 млн рублей, следует из сообщения , опубликованного накануне на сайте регионального МВД.

«В результате проведенных проверок по обращениям граждан в МВД по Кабардино-Балкарской Республике следственным управлением ведомства возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 («Мошенничество») и частью 2 статьи 172.2 («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества») Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как уточняется, по фактам мошеннических действий в территориальные подразделения МВД по республике обратилось около 600 граждан.

Ущерб, причиненный жителям КБР, предварительно оценивается более чем в 120 млн рублей.

В настоящее время сотрудники полиции установили четырех подозреваемых в возрасте от 28 до 34 лет. Все они — жительницы Кабардино-Балкарии.



«Подозреваемые задержаны, водворены в изолятор временного содержания, полицейские проводят весь необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств дела, всех участников преступной группы и привлечения к ответственности виновных лиц», — отмечается в релизе.