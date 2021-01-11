Количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) в январе – ноябре 2020 года составило 16,7 млн единиц, что на 0,8% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Таким образом, сегмент микрозаймов практически вернулся на уровень выдачи 2019 года.

Наибольшее количество займов МФО в регионах РФ было выдано в Москве (775,8 тыс. ед.), Московской области (690,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (610,1 тыс. ед.), а также в Свердловской (608,3 тыс. ед.) и Кемеровской (579,8 тыс. ед.) областях.

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов продемонстрировали Кемеровская область (+14,4%), Приморский край (+14%), Московская область (+9,8%), Москва (+8,3%), а также Иркутская область (+8,2%). Часть регионов продемонстрировала сокращение количества выданных займов, в том числе Архангельская (-20,9%), Белгородская (-14,5%) и Вологодская (-14,2%) области.