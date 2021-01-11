Правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса и самозанятых до 7% годовых, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что правительство совершенствует «инструменты государственной поддержки для достижения национальных целей развития, поставленных президентом». «Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан», — сообщил глава Кабмина.

Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%, напомнил премьер. «По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%, — добавил Мишустин. — Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых».

Путин распространил меры поддержки МСП в условиях пандемии на самозанятых В законе речь идет в том числе о финансовой и имущественной поддержке.

Он пояснил, что эта мера позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства. «А также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации, — резюмировал Мишустин. — Особенно в таких сферах, как сельское хозяйство, внутренний туризм, наука, техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность». По его словам, важно помочь бизнесу преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал.