Банк ДОМ.РФ продлевает новогоднюю акцию по ипотеке до 28 февраля. Об этом сообщили в банке, уточнив, что процентные ставки по наиболее востребованным ипотечным программам на покупку строящихся и готовых квартир, а также на рефинансирование взятых в других банках кредитов снижены на 0,5 процентного пункта.

По условиям новогодней акции ипотека на покупку квартиры в новостройке вне льготной программы с господдержкой оформляется по ставке от 7,3%, на готовое жилье — от 7,9%, рефинансирование взятого в другом банке кредита — от 7,1%. Минимальные ставки действуют при первоначальном взносе от 30% стоимости приобретаемой недвижимости.

Кредит на индивидуальное жилищное строительство вне соответствующей программы льготной ипотеки можно получить по ставке от 8,1%, на покупку жилого дома — от 9,1%, под залог имеющейся квартиры — от 8,6%. Минимальные ставки доступны при первоначальном взносе от 50% стоимости жилья.

«Новогодняя акция также распространяется на социальные программы банка. Среди них «Дальневосточная ипотека» на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе по ставке от 0,7% при первоначальном взносе от 15% без дополнительных платежей и комиссий, а также «Медицинская ипотека» для врачей и работников медицинских организаций по минимальной ставке от 6,9% при первоначальном взносе от 30%», — говорится в релизе.

Все указанные ставки действуют при дистанционном подтверждении доходов и занятости с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. «Она не только избавляет от необходимости представления справок, но и позволяет снизить процентную ставку на 0,4 п. п. Для получения выписки клиенты не обращаются в отделение банка или в Пенсионный фонд РФ, заказать ее можно через сотрудника банка», — подчеркивают в финучреждении.



Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.