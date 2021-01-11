Банк России установил официальные курсы валют на 12 января.

Курс доллара повысился на 64 копейки, составив 74,5157 рубля (73,6567 на 11 января). Курс евро вырос на 1,91 копейки до 90,8123 рубля (с 90,2074 рубля на 11 января).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,6 рубля (плюс 45 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:59 мск стоил 90,75 рубля (плюс 15 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,27 до 74,79 рубля за доллар и от 90,5 до 91,12 рубля за евро.