Опытный период системы новой тарификации на услуги связи в роуминге между Россией и Белоруссией продлен до 31 декабря 2021 года, сообщил РИА Новости источник на рынке связи и подтвердили крупнейшие российские сотовые операторы.

Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября 2020 года в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась до 1,5 цента за минуту с 30, что позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.

Тестовый период продлен до 31 декабря 2021 года, рассказал агентству источник на рынке связи. Продление срока действия сниженных тарифов подтвердили крупнейшие российские сотовые операторы: «МегаФон», «Билайн», МТС и Tele2.