Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в ряде случаев по итогам года не будут делать отчисления в резерв по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), предусматривает проект указания Банка России. Это позволит увеличить доходность пенсионных накоплений на счетах граждан и размер индексации накопительной пенсии, сохранив финансовую устойчивость НПФ.

«НПФ обязаны формировать резерв по ОПС, чтобы гарантировать исполнение обязательств перед застрахованными лицами и обеспечить установленную законом безубыточность пенсионных накоплений на пятилетнем сроке. Проект указания предполагает, что фонд не будет делать отчисления в резерв, если успешно проходит стресс-тесты и если резерв (без учета включенных в него за последние три года средств, не востребованных правопреемниками умерших застрахованных лиц) уже составляет 3% от общей суммы пенсионных накоплений», — отмечает регулятор.

Новый подход планируется применять начиная с определения размера ежегодных отчислений в резерв по ОПС за 2021 год, то есть в 2022 году. Предложения по проекту указания принимаются с 11 по 24 января 2021 года включительно.