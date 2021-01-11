Малому и среднему бизнесу станет проще получить средства на развитие благодаря снижению ставки по льготным кредитам. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

По новым правилам максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75%. На сегодняшний день она составляет 4,25%, а значит, кредиты будут выдаваться под 7% годовых (4,25% + 2,75%). До этого ставка по льготным займам находилась на уровне 8,5%.

Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и тем, кто платит налог на профессиональный доход (самозанятым). Деньги можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

Для получения займа необходима регистрация в едином реестре МСП. Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в их числе сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги.

Решение о снижении ставки принято в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».