Президент Кипра Никос Анастасиадис отверг обвинения в причастности к коррупции в связи с продажей «золотых паспортов». Принадлежавшую ему юридическую компанию контрольные органы проверяли несколько раз и не нашли никаких нарушений, сказал Анастасиадис в интервью газете «Политис».



Кипр обвиняют в многочисленных нарушениях при выдаче «золотых паспортов» в обмен на инвестиции. Кипр с 1 ноября 2020 года отменил Кипрскую инвестиционную программу (КИП), по которой инвесторы могли получить кипрское гражданство. Программа была отменена после выхода в эфир программы-расследования телеканала «Аль-Джазира» о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам.

Президент Кипра в интервью отверг обвинения оппозиции в росте коррупции в годы его правления, однако признает, что в реализации КИП были нарушения. Он также заявил, что если бы он знал, чем все обернется, он бы не поставил себя и членов своей семьи, которые теперь подвергаются критике, в трудное положение.

«Инвестиционная программа была программой стимулирования в то время, когда экономика высыхала в буквальном смысле слова. Множество строительных компаний не могли обслуживать свои кредиты, банки нуждались в ликвидности. Это было объявлено как мера, которая может помочь экономике. Существующая система натурализации, действующая с 2007 года, была существенно изменена. Как и любая другая программа, этой системой злоупотребляли. По крайней мере в четырех случаях я созывал встречи компаний по использованию земли, различных поставщиков и предупреждал, что они в конечном итоге прекратят программу», — сказал Анастасиадис.

По его словам, было много вводящих в заблуждение объявлений о том, что за 800 тыс. евро можно получить паспорт. «К сожалению, было нарушение», — сказал президент.

Анастасиадис сказал, что всякий раз, когда обнаруживались слабые места, в программу вносились улучшения. «Например, в 2014 году уже не принималась покупка недвижимости за наличные и кредитными картами. Впоследствии через банки был введен более строгий контроль», — сказал он.

«В каком предыдущем правительстве у нас было столько обвинительных приговоров людям, которые были публичными людьми, либо депутатами, либо бывшими министрами», — заметил президент.

Анастасиадис назвал сплетнями информацию о том, что правительство массово продавало паспорта.