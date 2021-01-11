Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагается предоставлять родителям и опекунам первоклассников выходной день 1 сентября. Это следует из официального отзыва Кабмина, размещенного в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект с изменениями в Трудовом кодексе РФ был внесен в конце августа 2020 года. Документом предлагается закрепить в ТК обязанность работодателя предоставлять по письменному заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, продолжительностью один день 1 сентября. Также им может быть предоставлен отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

Как отмечается в отзыве Кабмина на проект, «действующими нормами Кодекса предусмотрены различные возможности предоставления родителям первоклассников выходного дня 1 сентября». Так, ежегодный оплачиваемый отпуск работника может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем, при этом одна из его частей должна быть не менее 14 календарных дней.

«Так как кодекс не содержит ограничений по количеству частей, на которое допускается деление отпуска, оставшиеся дни отпуска могут быть разделены на любое количество частей, в том числе возможно предоставление дня отпуска 1 сентября», — говорится в отзыве Кабмина. Кроме того, отпуск на 1 сентября работник может взять «по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам».

«На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается», — отмечается в тексте отзыва.