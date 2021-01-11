Минтруд РФ подготовил проект приказа «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек», согласно которому отменяется ряд устаревших и избыточных требований, в том числе работнику не надо будет расписываться за каждую запись, которая вносится в трудовую книжку.

«Приказом в этих целях отменены следующие устаревшие и избыточные требования: вести приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, а также книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в нее и скреплять их сургучной печатью или опломбировать; знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью; вносить в трудовые книжки записи об общем трудовом стаже, в том числе лицам, отбывшим исправительные работы без лишения свободы, о том, что время работы в этот период не засчитывается в непрерывный трудовой стаж», — говорится в документе, который размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов в понедельник.

Согласно документу, также не надо будет заверять подписью работника при его увольнении (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заполнять трудовую книжку работнику, принятому на работу впервые, в его присутствии.

Кроме того, в проект приказа вносится положение о заполнении трудовой книжки о дистанционной работе при наличии письменного соглашения между работодателем и дистанционным работником.

С 1 января 2020 года в России действует закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки. Для всех работающих граждан переход к новому формату добровольный и осуществляется только с согласия работника. По состоянию на декабрь 2020 года более 5 млн работников сделали выбор в пользу электронного формата. Глава ПФР Максим Топилин в интервью ТАСС заявлял, что порядка 40,4 млн россиян уже сделали выбор между электронной и бумажной трудовыми книжками, при этом 13% из них отказались от печатного варианта. Однако, по его словам, законом предусмотрено, что если человек не определился с выбором, то он остается с бумажной трудовой.