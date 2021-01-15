Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Норвик Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад «Новогодний процент» на специальных условиях. Чтобы оформить депозит с повышенной ставкой, нужно подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод.

У клиентов Инбанка появилась возможность открыть вклад онлайн. Для дистанционного открытия вклада потребуется всего несколько кликов. Сервис доступен для всей действующей линейки вкладов Инбанка.

Банк ДОМ.РФ предлагает клиентам открыть накопительный счет в рублях по ставке 4,3%, которая будет действовать первые два месяца, далее устанавливается стандартная ставка — 3%. При этом для обладателей пакета «Премиальный» предусмотрены особые условия открытия накопительных счетов — по ставке 4,5% на первые два месяца.