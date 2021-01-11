Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 47 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,6225 рубля. С начала торговой сессии было проведено 59,5 тыс. сделок на 3,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,265—75 рублей за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,6675 рубля, увеличившись на 7 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,3 тыс. сделок на 404,1 млн евро по курсам от 90,5 до 91,115 рубля за евро.

Курс доллара в понедельник вырос в паре с рублем, укрепляясь за счет позитивной динамики на мировом валютном рынке, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Против рубля сыграла и техническая коррекция в нефти. Доллар к вечеру торгуется по 74,74 рубля и может двигаться в ближайшее время в границах 74,5—75 рублей. Евро торгуется по 90,82 рубля и сохраняет за собой проторгованные рамки 90—92 рубля», — комментирует эксперт.