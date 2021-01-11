Банк России по состоянию на 30 июня 2020 года сократил долю доллара, евро и юаня в структуре международных резервов, одновременно нарастив долю золота. Об этом свидетельствуют данные «Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте».

Напомним, ЦБ РФ публикует отчеты о своей деятельности по управлению активами в иностранных валютах и золоте не ранее чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода, объясняя это высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка.

Согласно статистике по распределению активов Банка России в иностранных валютах и золоте (в процентах от их рыночной стоимости), лидировать продолжают активы в евро с долей 29,5% на 30 июня 2020 года. Их доля снизилась за год (с 30,6% на 30 июня 2019-го).



На второе место вышли активы в золоте, его доля за рассматриваемый период несколько увеличилась: до 22,9% на 30 июня 2020 года с 19,1% на аналогичную дату 2019 года и 23,6%. Доллар сместился на третью позицию, его доля снизилась до 22,2% на конец июня 2020 года с 24,2% на 30 июня 2019-го

Позиции юаня в валютных резервах ЦБ РФ несколько ослабли: на 30 июня прошлого года доля китайской валюты составила 12,2%, в то время как годом ранее она равнялась 13,2%.



Доля британского фунта стерлингов за отчетный год снизилась с 6% до 5,9%, доля прочих валют выросла с 6,9% до 7,2%. В частности, на 30 июня 2020 года на активы в японских иенах приходилось 3,9%, в канадских долларах — 2,5%, в австралийских долларах — 0,8%; уточняется, что остатки на счетах в швейцарских франках были незначительными.

Среди валютных активов ЦБ наиболее высокую доходность фактических портфелей за июль 2019 года — июнь 2020 года продемонстрировали активы в юанях: 3,45% годовых. Активы в австралийских долларах показали доходность в 1,53%, в канадских долларах — 2,54%, в долларах США — 1,31%, в фунтах — 1,07%, в иене — 0,04%, в евро — минус 0,48%.



В целом за рассматриваемый период (с июля 2019 года по июнь 2020 года включительно) величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличилась на 44,3 млрд долларов США и составила 561,1 млрд. «Одним из главных факторов их роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила. Другими факторами изменения объема активов являлись рост цены золота за период, покупка золота у российских кредитных организаций и использование золота для производства монет из драгоценных металлов», — говорится в материалах регулятора.

