Профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет запрещено совершать некоторые сделки по поручению или за счет неквалифицированных розничных инвесторов на период до начала тестирования, предусмотренного законом, отмечается в указании , проект которого разработал Банк России.

«Так, профучастники не смогут предлагать неквалифицированным инвесторам российские или иностранные облигации, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств. Исключением станут бумаги с ипотечным покрытием, а также облигации с купоном не менее 2/3 ключевой ставки, обязанностью эмитента в любой момент выкупить бумагу у владельца за полную стоимость и кредитным рейтингом выпуска или эмитента не ниже уровня, установленного советом директоров Банка России», — отмечает регулятор.

Кроме того, указание запретит профучастникам предлагать неквалифицированным розничным инвесторам производные финансовые инструменты, если договоры заключаются не на организованных торгах.

Банк России считает недопустимым продавать гражданам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту. По мнению регулятора, если люди, не понимающие сути продуктов и инструментов, формируют неверные ожидания и несут потери, это может привести к разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка.