В декабре был установлен новый рекорд привлечений для розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФов) — объем привлечений в них впервые в истории превысил 40 млрд рублей, что на треть выше предыдущего рекорда от декабря 2019 года, пишет «Коммерсант» . Согласно предварительным данным Investfunds, в целом за минувшей год чистый приток в открытые и биржевые ПИФы превысил 206 млрд рублей, это вдвое больше, чем в 2019-м. Стоимость чистых активов таких фондов достигла 760 млрд рублей, прибавив почти 60%.

По данным Investfunds, по итогам второго полугодия все 192 крупных фонда (СЧА выше 100 млн) зафиксировали рост стоимости пая, при этом у 77 фондов показатель достигал 20—53%. Это часть глобального увеличения спроса на рисковые активы, вызванного большим объемом ликвидности и уверенностью в том, что мировая экономика в 2021 году будет возвращаться к нормальному режиму работы, считает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк. Также за минувший год было запущено 20 новых БПИФов, а общее их число достигло 39. Инструмент потенциально может привлечь гораздо больше клиентов за счет удобства и качества сервиса при том же уровне качества управления, отметил Барк. В результате если в начале года на эти фонды приходилось 10—15% всех привлечений (2,9—3,2 млрд рублей), то в декабре — почти 50% (20 млрд рублей).

В текущем году участники рынка ожидают улучшения результата 2020 года. Притокам будут способствовать мягкая политика ЦБ и, как следствие, низкие ставки по вкладам, а также восстановление мировой экономики, что позитивно скажется на стоимости финансовых активов. При этом основной упор при расширении продуктовой линейки управляющие будут делать на биржевые фонды.