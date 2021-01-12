Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы, получивших мальтийское гражданство в обмен на инвестиции в 2019 году, пишет РБК . Всего обладателями так называемых «золотых паспортов» стали более 3 тыс. человек, из них не меньше 300 — из стран бывшего СССР, в том числе России. Среди получателей паспортов входящей в Евросоюз Мальты — основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников, он подтвердил изданию факт получения мальтийского гражданства.

В списках обладателей гражданства Мальты также оказались полные тезки ряда российских бизнесменов: основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова, сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея, одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерникова, акционера компании «Вертикаль» Георгия Чумбуридзе, совладельца «Валента Фарм» Антона Стрекалова, гендиректора энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева. В числе новых граждан Мальты также присутствует имя основателя сырьевых хедж-фондов Пьера Андюрана родом из Франции.

В списках получателей мальтийского гражданства в предыдущие годы было немало имен состоятельных россиян и их полных тезок — основателя «Яндекса» Аркадия Воложа с родственниками, владельца О1 Group Бориса Минца с семьей, совладельца ICT Holding Александра Несиса, участников российского списка Forbes Геннадия Козового и Августа Мейера, основного владельца «Шоколадницы» Александра Колобова, основателя группы компаний «Гута» Юрия Гущина и многих других.

Кабмин одобрил протокол изменений в конвенцию с Мальтой по налогообложению Конвенция предусматривает повышение ставки налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

В последние годы программы выдачи гражданства за инвестиции вызывают критику европейских властей и международных организаций. Из 28 стран ЕС программы «вид на жительство в обмен на инвестиции» (выдача так называемых «золотых виз») реализуются в 19, однако гражданство по состоянию на 2020 год можно было приобрести только на Мальте, в Болгарии и на Кипре. Мальтийская и кипрская программы «золотых паспортов» могут помешать автоматическому обмену налоговой информацией, указывала в 2018 году Организация экономического сотрудничества и развития. Также ранее Еврокомиссия пришла к выводу, что выдача «золотых паспортов» недостаточно прозрачна, а соискатели могут обходить существующие фильтры безопасности.

Еврокомиссия в конце октября 2020 года официально уведомила Мальту, Кипр и Болгарию о том, что их программы «золотых паспортов» нарушают правовые нормы ЕС. Европарламент поддержал действия Еврокомиссии. В ходе дебатов большинство выступавших депутатов указали на то, что «гражданство ЕС нельзя продавать как товар».