📰 Несмотря на падение объемов международной торговли в период карантинных ограничений, сегмент международного факторинга в России развивается стремительными темпами, пишет «Коммерсант». Крупнейшие игроки отмечают возросший спрос на услуги в условиях экономической неопределенности. Но вклад международного факторинга в общий рост рынка пока остается низким, доля международных сделок в России не превышает 1%, хотя в развитых экономиках достигает 15%.
📰 Мировая экономика продолжает восстановление, поэтому в перспективе нескольких месяцев кажется весьма дорогостоящей идеей ставить против рубля, пишет «Российская газета», ссылаясь на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его мнению, оптимистичный сценарий развития восстановления предполагает укрепление рубля ниже 73 за доллар и 90 за евро до конца января. А по итогам квартала курсы и вовсе могут оказаться у 70 и 88 рублей соответственно. Со стороны технического анализа рост USD/RUB выше 75,5 будет важным сигналом окончания отката в паре и первым признаком начала новой волны роста выше 80.
📰 Треть россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме, говорится в данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». На фоне снижения ставок по депозитам и низкой осведомленности населения об альтернативных формах сбережений с начала по конец 2020 года число тех, кто предпочитает наличную форму денег, увеличилось на 10 процентных пунктов. В 2020 году на предпочтения россиян по способам хранения сбережений влияли низкие процентные ставки и ослабление курса рубля на фоне глобального замедления экономической активности и снижения цен на нефть, а также плохая осведомленность о других способах накопления средств. Однако эксперты предупреждают, что деньги «под матрасом» съедает инфляция.
📰 Отказ добровольно платить по гарантии не означает недобросовестности банка по отношению к принципалу и его поручителю, решил Верховный суд РФ, который рассмотрел дело о включении в реестр кредиторов должника регрессного требования банка, заявленного по истечении установленного законом срока. Об этом пишет «Коммерсант». Спор был связан с гарантиями, выданными банком «Открытие» (гарант) в пользу ФСК ЕЭС (бенефициар) в обеспечение исполнения обязательств АО «Энергострой-М.Н.» (принципал) по договору подряда. Банк-гарант, пропустивший из-за этого срок для включения регрессного требования в реестр к обанкротившейся компании, вправе претендовать на погашение долга в одной очереди с другими кредиторами, отметил суд. Мнения юристов о такой позиции ВС разделились: с одной стороны, права гарантов нуждаются в защите, с другой — банки получили привилегии по сравнению с другими кредиторами, тоже пропустившими срок.
📰 «А-Проперти» Альберта Авдоляна заложила 100% компании «Эльгауголь», а также доли в «Эльга-Дороге» и «Эльга-Трансе», пишет РБК. Договоры залогов были заключены в декабре 2020 года после того, как компания Авдоляна выкупила у Газпромбанка 49% Эльгинского угольного комплекса за 45 млрд рублей. Это позволило «А-Проперти» консолидировать 100% проекта, в общей сложности она потратила на его покупку 142 млрд рублей. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, «А-Проперти» 1 декабря 2020 года заключила три договора залога, касающихся компаний Эльги, — с Россельхозбанком и Газпромбанком.