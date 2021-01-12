Негативные факторы, которые оказывали давление на рубль в условиях мирового экономического кризиса 2020 года, вызванного пандемией, минимально повлияли на долю российской валюты в расчетах по трансграничным операциям РФ, следует из обзора, опубликованного накануне Банком России.

«В условиях мирового экономического кризиса 2020 года, вызванного пандемией, а также на фоне усиления рисков введения новых санкций против отечественных компаний российский рубль в качестве валюты платежа был подвергнут двойному внешнему давлению. Во-первых, в связи с оттоком иностранного капитала с российского финансового рынка и ввиду сжатия экспортных поступлений возросла волатильность обменного курса российской национальной валюты по отношению к доллару США и евро, а также тенденция к его заметному снижению: российский рубль с начала 2020 года потерял в стоимости около 20%. Во-вторых, возросли риски использования российского рубля в качестве валюты платежа иностранными компаниями и банками, в том числе в связи с возможностью введения новых санкций. Вместе с тем анализ статистических данных о структуре расчетов в первом полугодии 2020 года показывает, что в период кризиса, связанного с пандемией, приведенные выше факторы оказали минимальное влияние на структуру расчетов по трансграничным операциям и на долю российского рубля в ней», — отмечается в «Комментарии о тенденциях в использовании российского рубля в трансграничных расчетах Российской Федерации» .

В ЦБ уточняют, что валютная структура расчетов по итогам первого полугодия 2020-го сопоставляется с 2019 годом. Так, в течение первого полугодия 2020 года доля российских рублей в расчетах за экспорт сократилась лишь на 0,6 процентного пункта (с 15% до 14,4%), причем замещение российских рублей в международных поступлениях происходило на фоне снижения доли и наиболее востребованной валюты расчетов — долларов США (с 62% до 60,2%). Смещение структуры экспортных расчетов произошло в пользу демонстрировавшего рост евро, удельный вес которого увеличился на 2,7 п. п., до 23,3%.

Наиболее существенно на рост рисков использования российского рубля отреагировала структура расчетов за экспорт между РФ и Белоруссией: расчеты в российской валюте (снижение на 3,5 п. п., до 77,6%) были замещены расчетами в долларах (рост на 5,2 п. п.). В результате, несмотря на увеличение доли российской валюты в расчетах за экспортные поставки в Казахстан, Армению и Киргизию, в целом в поступлениях из стран ЕАЭС удельный вес российских рублей снизился на 2,5 п. п. При этом доля российской нацвалюты в обслуживании экспортных потоков в страны ЕАЭС осталась высокой — около двух третей.

В расчетах со странами дальнего зарубежья, в которых рубль задействован в меньшей степени, доля российской валюты снизилась на 0,9 п. п., до 7,8%. Наиболее существенно смещение расчетов из российских рублей в доллары США и национальные валюты коснулось оплаты экспорта странами БРИКС, где доля российской валюты в составе расчетов упала на 4,8 п. п., до 16,5%, а платежи в долларах и валютах стран БРИКС выросли на 3,5 п. п. и 3,7 п. п. соответственно. Интенсивно замещала рубль на доллары в расчетах Индия (снижение доли на 14,8 п. п.), которая наиболее активно среди стран БРИКС использует российскую валюту в расчетах (61,5%). В то же время у Китая доля российского рубля в расчетах сохранилась на прежнем уровне (8,8%). Страны ЕС, которые в структуре расчетов за экспорт также незначительно используют российский рубль (около 10%), нарастили его долю на 2 п. п.

В структуре расчетов за импорт изменения в течение первого полугодия 2020 года, как и в случае с расчетами за экспорт, не носили кардинального характера, указывают в ЦБ: доля российских рублей сократилась на 1,6 п. п., составив 29%.

В расчетах со странами дальнего зарубежья, где удельный вес российского рубля составляет около четверти, его доля сократилась на 1,4 п. п., причем и страны ЕС, и страны БРИКС российский рубль в расчетах почти не замещали — его доля уменьшилась лишь на 0,7 п. п. и 0,3 п. п. соответственно. Китай с крайне незначительной долей российских рублей в расчетах уменьшил их использование на 0,6 п. п., до 5,4%. В то же время Индия, напротив, расширила использование в расчетах российской национальной валюты на 3 п. п., до 21,1%. Более активно сокращала долю расчетов в российских рублях Турция (на 4 п. п.), имевшая, несмотря на частичное замещение российской национальной валюты в первом полугодии 2020 года, наибольшую долю российской валюты в расчетах за импорт среди формирующихся рынков дальнего зарубежья (24,3%).



В платежах за импорт из стран ЕАЭС, где российский рубль занимает доминирующие позиции, он был замещен в расчетах на 3,3 п. п., до 72%, за счет роста удельного веса доллара США и национальных валют стран — партнеров по ЕАЭС. В отличие от ситуации с расчетами за экспорт, замещение российской национальной валюты происходило на всех рынках (кроме Киргизии), причем наиболее интенсивно оно шло со странами, имевшими относительно меньшую долю российского рубля в расчетах, — Казахстаном и Арменией. Белоруссия, лидировавшая в использовании российского рубля среди стран ЕАЭС, уменьшила его использование в расчетах на 1,4 п. п., до 82,7%.



«В 2013—2019 годах сформировалась общая тенденция к расширению использования российской валюты в качестве валюты платежа на глобальном рынке, она проявлялась более заметно в расчетах со странами ЕАЭС и была менее выраженной в расчетах со странами дальнего зарубежья. Российский рубль более востребован в расчетах за импорт, тогда как в обслуживании платежей за экспорт ввиду доминирования в последнем энергетических товаров доля российской валюты существенно ниже. На фоне экономического кризиса, связанного с пандемией, вовлечение российской валюты в международные расчеты существенных изменений не претерпело: несмотря на частичное замещение, российский рубль сохранил роль основной региональной валюты платежа, используемой в трансакциях со странами ЕАЭС», — заключают в Центробанке.

