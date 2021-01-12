Кабмин завершил подготовку нормативной базы для реформы госаппарата, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Новым постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда.

Реформу госаппарата планируется завершить до 1 апреля 2021 года. Она предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение центральных аппаратов на 5%, а территориальных органов на 10% в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.

Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления — не менее 5 единиц, самостоятельного отдела — не менее 10. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение — не более 30% общей численности сотрудников.

«При определенных обстоятельствах численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и 5 единиц на самостоятельный отдел, для служб и агентств — 20 единиц на управление и 5 единиц на самостоятельный отдел», — отмечается в сообщении Кабмина.

В структуре аппарата правительства появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры будут упразднены.