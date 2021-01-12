Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:04 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 504,33 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,27% — до отметки 1 485,21.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после восстановления от минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Перед началом торгов она прогнозировала «небольшой плюс» для индексов РФ вслед за улучшением настроений за рубежом и сохранением стабильности нефтяных площадок.

Кожухова напоминает, что «индексы Мосбиржи и РТС в начале недели обновили очередные максимумы, от которых отступили к концу сессии. Рублевый индикатор поднялся до исторического пика в 3 516 пунктов, а долларовый — до 1 488 пунктов (максимум с февраля 2020 года)». «Индексы, однако, по итогам дня не смогли удержать сопротивления в 3 500 и 1 470 пунктов и по-прежнему расположены в зоне перекупленности», — отмечает эксперт.