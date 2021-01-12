Потребительские расходы россиян в период с 4 по 10 января снизились на 1,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные «СберИндекса» (аналитического портала СберБанка SberIndex.ru). Изменение за последние четыре недели составило плюс 0,1% год к году. Спрос домохозяйств достиг значений 2020 года и стабилизируется вблизи этих уровней.

Объем трат с учетом зарубежных операций за последние четыре недели упал на 5,1% год к году. Таким образом, ограниченная возможность совершать поездки за рубеж оказывает заметную поддержку внутренним расходам, указывают аналитики.

«Внутренние перемещения по России перед Новым годом и во время праздников происходили достаточно активно. У аналитиков «СберИндекса» есть основания предположить, что они в значительной степени были связаны с поездками к родственникам», — отмечается в материале.

Заметно выше прошлогодних уровней (плюс 5%) держатся траты в категории «топливо, автосервис». По всей видимости, многие россияне предпочли собственный транспорт другим видам перевозок, рассуждают эксперты.

ВТБ: россияне на треть увеличили онлайн-траты на новогодние развлечения Россияне покупают билеты в театры и спортивные центры, оплачивают гостиницы онлайн; многие организаторы досуговых площадок используют дистанционную продажу как обязательное требование.

При этом уже на прошедшей неделе продажи авиабилетов упали на 77% в годовом выражении, хотя в конце декабря снижение составляло лишь 14,9%. По мнению аналитиков «СберИндекса», это свидетельствует о том, что покупатели предполагали совершить поездку до наступления нового года.

«Судя по косвенным признакам, внутренний туризм был активнее, чем год назад. Помимо трат на автомобильное топливо это подтверждает рост расходов россиян на гостиницы в России. Объем трат в сегменте внутри страны увеличился на 5,8% год к году при общем падении трат на отели в 81,4% год к году», — сказано в обзоре.



В непродовольственной рознице во время длинных выходных произошел всплеск трат (на 8,1% в годовом выражении) после сокращения (на 2,2% год к году) неделей ранее. Аналитики «СберИндекса» связывают это с тем, что 28—30 декабря 2020 года были рабочими днями и часть потребителей не успела добраться до магазинов. Эти расходы «переехали» на первую полную неделю 2021 года.