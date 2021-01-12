Андрей Черкашин приступил к руководству Дальневосточным банком СберБанка. Об этом сообщили во вторник в указанном территориальном подразделении кредитной организации, уточнив, что соответствующее согласование от Центрального банка РФ было получено в конце прошлого года.

До назначения на пост председателя Дальневосточного СберБанка Черкашин занимал должность управляющего Владимирским отделением Волго-Вятского банка СберБанка.

Андрей Черкашин работает в СберБанке с 1994 года, за это время занимал разные руководящие позиции в территориальных банках, в том числе был заместителем председателя, работал в бизнес-подразделениях центрального аппарата. С 2018 года возглавлял Владимирское отделение.

В состав Дальневосточного банка «Сбера» входят отделения, работающие в восьми субъектах РФ: Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе.



В сообщении указано, что Дмитрий Суховерхов, ранее занимавший должность председателя Дальневосточного банка, перешел на позицию председателя Уральского банка СберБанка. На сайте СберБанка есть ранее опубликованный отдельный релиз о его вступлении в должность и о переходе Владимира Черкашина, возглавлявшего Уральский банк в течение 20 лет, на позицию советника президента СберБанка. Уточняется, что Владимир Черкашин сосредоточится на наставничестве новых региональных руководителей банка, в том числе назначенных председателей. При этом на странице Уральского банка на сайте «Сбера» председателем этого структурного подразделения пока значится Черкашин Владимир Алексеевич.