Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, представляя в режиме видео-конференц-связи личному составу управления МВД России по Забайкальскому краю нового руководителя — полковника полиции Вячеслава Еговцева.

По словам министра, необходимо наращивать усилия по ряду направлений. «Прежде всего речь идет о повышении эффективности установления виновных лиц, в том числе совершивших преступления с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Это единственный вид преступности, сильно возросший за истекший год», — подчеркнул глава МВД.

Он пояснил, что за счет резкого увеличения числа мошенничеств, в том числе в телекоммуникационных сферах, в России за год в целом выросла тяжкая преступность. «На контроле необходимо держать и уголовные дела прошлых лет. Оперативно-разыскные мероприятия не должны прекращаться после принятия процессуального решения о приостановлении предварительного расследования», — добавил министр.

По его словам, остается актуальной тема борьбы с оргпреступностью и наркобизнесом, необходимо укреплять позиции в сфере противодействия экономической преступности и коррупции.