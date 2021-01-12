Банк ДОМ.РФ предлагает клиентам открыть накопительный счет в рублях по ставке 4,3%, которая будет действовать первые два месяца, далее устанавливается стандартная ставка — 3%, говорится в релизе финучреждения.

При этом для обладателей пакета «Премиальный» предусмотрены особые условия открытия накопительных счетов — по ставке 4,5% на первые два месяца.

Минимальная и максимальная сумма средств на накопительном счете не ограничена.

«Накопительный счет совмещает преимущества срочного вклада и текущего счета. С его помощью клиенты могут свободно распоряжаться своими денежными средствами и получать дополнительный доход... Многие клиенты отдают предпочтение накопительным счетам после того, как подходит к концу срок размещения средств на классических депозитах, впоследствии наращивая сумму за счет поступающей заработной платы», — прокомментировал директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.