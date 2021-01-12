Доля просроченной задолженности в общем портфеле долгов по кредитным картам в России к концу ноября 2020 года выросла на 1,5 процентного пункта по отношению к ноябрю 2019 года и составила 16,1% (155,2 млрд рублей от всего портфеля в 962,7 млрд). Об этом сообщили ТАСС в бюро кредитных историй «Эквифакс».



«Действительно, за год доля просроченных кредитных карт в портфелях банков показала существенный рост. Однако показатель по итогам ноября не является критичным и максимальным в этом году и по сравнению, например, с августом даже снизился», — комментирует президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Он отметил, что в позитивном прогнозе по итогам 2021 года доля просроченной задолженности в сегменте кредитных карт достигнет 15—15,5%.

Мехтиев пояснил, что кредитные карты по доле просроченной задолженности всегда являлись лидерами и относились к сегменту с высоким уровнем рисков.

При этом в «Эквифаксе» сообщили, что доля числа просроченных долгов по кредитным картам почти не изменилась за год. На конец ноября 2020 года она составила 7,2% против 7,1% в конце ноября 2019 года.