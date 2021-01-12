Банк ДОМ.РФ и группа компаний «Еврострой» запустили ипотеку по ставке 3,8% в комплексе апартаментов Next в Санкт-Петербурге. Кредит оформляется в рамках совместной программы банка и застройщика с использованием механизма субсидирования процентной ставки.

Ставка в размере 3,8% фиксируется на 12 месяцев. По истечении года устанавливается ставка в размере 7,3% на весь срок кредитования. Минимальные ставки доступны при внесении первоначального взноса в размере от 30% от стоимости приобретаемой недвижимости и дистанционном подтверждении доходов и занятости с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ.

По условиям программы максимальная сумма ипотеки составляет 30 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 10% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости.



Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.