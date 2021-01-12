В декабре 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил 90,2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

По итогам всего 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 18,7%, до 947,2 трлн рублей. Позитивную годовую динамику объема торгов продемонстрировали все основные рынки биржи: рынок акций (рост на 97,3%), срочный рынок (рост на 57,7%), денежный рынок (рост на 23,2%), рынок облигаций (рост на 8,5%) и валютный рынок (рост на 6,7%), в том числе валютный спот-рынок (рост на 43,9%).

Объем торгов на фондовом рынке в декабре вырос на 34,7% и достиг 4,8 трлн рублей (3,5 трлн в декабре 2019 года).



Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос более чем в два раза, до 2,5 трлн рублей (1,2 трлн в декабре 2019 года). Среднедневной объем торгов составил 112,8 млрд рублей (55,8 млрд в декабре 2019 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 2,298 трлн рублей (2,375 трлн в декабре 2019 года). Среднедневной объем торгов — 104,5 млрд рублей (113,1 млрд в декабре 2019 года).

В декабре на фондовом рынке Мосбиржи размещены 135 облигационных займов на общую сумму 1,7 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 348,5 млрд.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 95,7% и составил 12,3 трлн рублей (6,3 трлн рублей в декабре 2019-го), или 173,2 млн контрактов (105,7 млн контрактов в декабре 2019-го). Среднедневной объем торгов составил 560,8 млрд рублей (300,2 млрд в декабре 2019-го). Объем торгов фьючерсными контрактами составил 168,7 млн контрактов, опционными контрактами — 4,5 млн контрактов.



Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 560,5 млрд рублей (614,9 млрд в декабре 2019 года).

Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос в 28 раз и составил 219,7 млрд рублей (7,8 млрд в декабре 2019 года).

Объем торгов на валютном рынке увеличился на 33,5% и составил 31,3 трлн рублей (23,5 трлн рублей в декабре 2019 года). Объем торгов инструментами спот вырос на 97,6% и составил 10,3 трлн рублей. Объем сделок своп и форвард составил 21 трлн рублей.



Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,4 трлн рублей, или 19,2 млрд долларов США, по сравнению с 1,12 трлн рублей (17,7 млрд долларов США) в декабре 2019 года.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 29,4% и составил 40,3 трлн рублей (31,2 трлн в декабре 2019-го), среднедневной объем операций составил 1,8 трлн рублей (1,5 трлн в декабре 2019 года).



В общем объеме торгов денежного рынка объем операций РЕПО с центральным контрагентом увеличился на 13,4% и достиг 20,9 трлн рублей, объем операций РЕПО с клиринговыми сертификатами участия вырос на 85,3%, до 8,2 трлн рублей.