Банк «Открытие» предложил клиентам малого и среднего бизнеса, получившим кредит в банке под залог недвижимости, услугу онлайн-регистрации недвижимости в Росреестре.

«При оформлении займа под залог недвижимости одновременно с кредитным договором банк может оформить договор ипотеки с обязательной регистрацией в Росреестре в соответствии с законодательством РФ. Теперь это можно сделать без личного посещения МФЦ и офисов регистратора — в режиме онлайн. При этом снятие обременения с недвижимости при погашении кредита также возможно онлайн», — говорится в релизе кредитной организации.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись либо получить ее в офисе банка. Остальные этапы, связанные с регистрацией, проводятся дистанционно.