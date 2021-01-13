Ассоциация «ФинТех» (АФТ) прорабатывает вопрос создания сервиса «Цифровой профиль» для юрлиц, пишут «Известия» , ссылаясь на гендиректора организации Татьяну Жаркову. Проект призван повысить эффективность и скорость обслуживания бизнеса, а также упростить работу финансовых учреждений с данными о компаниях из государственных информационных систем. Конкретные механизмы будут определены в концепции, которую ассоциация подготовит в 2021 году. Планируется проанализировать, есть ли потребность в изменении нормативно-правовых актов, а также провести пилотный проект, подчеркнула Жаркова.

Как заявили в ЦБ, запрос на создание «Цифрового профиля» юрлица поступил от рынка, и регулятор полностью поддерживает развитие проекта в том числе для компаний. Механизм позволит предпринимателям предоставлять финансовым организациям верифицированные данные о себе в режиме «одного окна».

«Ак Барс», ВТБ, Промсвязьбанк, крымский РНКБ и Совкомбанк планируют участвовать в работе над проектом. Такую возможность также рассматривает Банк ДОМ.РФ. Пилотный проект «Цифрового профиля» для юрлиц должен стартовать, как только будет готова инфраструктура на стороне разработчика платформы: это ожидается к IV кварталу 2021 года, рассказал директор по инновациям банка «Ак Барс» Дамир Галиев. По словам представителей кредитных организаций, «Цифровой профиль» позволит предпринимателю управлять данными о бизнесе в режиме онлайн, повысит безопасность при обмене сведениями, сократит документооборот.

Доступ к «Цифровому профилю» россиян получили все финансовые и страховые компании Инструмент интегрирован с Единым порталом государственных услуг.

Что касается сокращения отказов в обслуживании, связанных с «антиотмывочным» законом, проект сможет показать свою эффективность после синхронизации с разрабатываемой ЦБ платформой «Знай своего клиента», отметили в банке «Зенит». Механизм позволит банкам получить государственную альтернативу сервисам проверки бизнеса (таким как СПАРК) и в режиме онлайн обновлять клиентские данные в рамках соблюдения «антиотмывочного» закона, добавил Галиев.

Кредитные организации уже располагают положительным опытом по работе с данными и согласиями из «Цифрового профиля» гражданина, напомнил директор по направлению «Цифровое государственное управление» организации «Цифровая экономика» Кирилл Емельянов. Он подчеркнул, что с учетом соблюдения всех требований государства и ЦБ принципиально новых рисков в части обработки и безопасности данных не возникает.