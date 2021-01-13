По итогам 2020 года в России было продано 17,8 млн полисов электронного ОСАГО, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Таким образом, доля е-ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», а число проданных электронных полисов ОСАГО осталось практически на уровне 2019 года.

В топ-пять регионов — лидеров по продажам полисов е-ОСАГО вошли Москва (1,6 млн полисов, 9,1% от всех продаж электронного ОСАГО в России), Московская (950 тыс., 5,3%) и Свердловская области (721 тыс., 4,1%), Санкт-Петербург (520 тыс., 2,9%) и Самарская область (510 тыс. е-ОСАГО, 2,9%). В топ-15 есть и пара «токсичных» с точки зрения страховщиков регионов, где выплаты существенно опережают сборы: Приморский край (412 тыс. е-ОСАГО, 2,3%) и Дагестан (338 тыс., 1,9%).

По словам президента РСА Игоря Юргенса, 2020 год показал, что е-ОСАГО — удобный и востребованный автовладельцами продукт.

Как отметил глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин, данные РСА не соответствуют статистике ЦБ, пишет «Коммерсант» . По данным регулятора, за девять месяцев 2020 года в бумажной форме было продано 18,6 млн полисов, или 62%, — расхождение слишком велико, чтобы исчезнуть за один квартал, сообщил Бредихин. В РСА расхождение статистики с ЦБ объясняют разницей учета данных. По данным союза, еще в 2018 году количество проданных полисов е-ОСАГО выросло по сравнению с 2017-м в 2,45 раза и впервые составило около 50% продаж. Юргенс отметил, что на этом уровне доля цифровых продаж и держится последние два года, «это и есть реальная потребность в них».