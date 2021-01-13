Мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали положительную динамику.

Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,96 доллара и составили 53,21 доллара за баррель.



На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость мартовских контрактов на Brent увеличилась на 0,92 доллара, до 56,58 доллара за баррель.

По состоянию на 8:23 мск стоимость нефти Brent (мартовского контракта) достигла 57,27 доллара. ТАСС указывает, что стоимость Brent превысила отметку в 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.