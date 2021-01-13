Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, пишет РБК . Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Так кредитные организации отреагировали на поправки в закон «О потребительском кредите», внесенные в Госдуму в конце октября.

Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа». В Ассоциации банков России настаивают, что дополнительные знания ничего российским заемщикам не дадут, а смена практики создаст риски для банков. Как отмечают в АБР, раскрывать несостоявшимся заемщикам причины отказов в выдаче ссуд затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. Дополнительные разъяснения заемщикам приведут к раскрытию скоринговых моделей, объяснил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

Участники рынка также не уверены, что их разъяснения будут полезны потенциальным заемщикам. В письме ассоциации отмечается, что это приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного. В АБР считают, что у россиян уже есть возможность оценивать свои шансы на получение кредитов, узнав свою кредитную историю по запросу в бюро. На основании кредитного отчета клиент способен оценить свою платежную нагрузку, и этого будет достаточно, чтобы не столкнуться с распространенной причиной отказов, пояснил Клименко.

​Исследование: две трети заемщиков МФО следят за своей кредитной историей Больше трети заемщиков не только проверяли свою кредитную историю, но и предпринимали целенаправленные действия, чтобы улучшить ее. Успешно, по мнению самих респондентов, исправить свою кредитную историю получилось у 14%.

По словам представителей банков, если подходы к скорингу будут раскрыты, заемщики начнут подстраивать свое поведение ради улучшения личных рейтингов. Также разноплановые ответы банков ничего заемщикам не дадут — один и тот же человек может получить одобрение в одном банке и не соответствовать риск-политике другого пояснили банкиры. По их мнению, если и вводить новую обязанность для банков, то перечень ответов следует стандартизировать.

Скоринговые модели банков должны оставаться под защитой, отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Но в организации также считают, что полностью отказываться от обоснования решений по кредитам несправедливо по отношению к потребителю. Банки могли бы указывать клиентам на необходимость следить за кредитными показателями, не раскрывая подробностей скоринга. В дальнейшем это только повысит уровень доверия и лояльности клиента, считает Лазарева. Основные причины, по которым банки не дают ссуду, сейчас отражаются в кредитных историях, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.