Торгово-промышленная палата России планирует создать и протестировать «кадровый барометр МСП» в нескольких регионах в 2021 году, а в случае успешного опыта предлагать систему на федеральном уровне. Об этом сообщил в среду ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Инициативу создать «кадровый барометр МСП» глава ТПП выдвинул на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 8 января. Согласно проекту, агрегированная информация от предпринимателей должна выявлять потребности малого и среднего бизнеса в сотрудниках. Мишустин положительно оценил идею, заявив о возможности совместной работы над ее реализацией.

«Кадровый барометр» поможет понять, какие специальности в регионе более востребованы, каких специалистов нужно готовить и в каком количестве. Я думаю, что бизнес вместе с государственными органами и образовательной системой мог бы определять, какие профессиональные кадры должны приходить на предприятия внутри региона, чтобы работников при трудоустройстве не нужно было переподготавливать. Мы в течение этого года постараемся выстроить эту систему, в пилотных регионах попробовать ее. А по-серьезному со следующего года она могла бы заработать», — сказал Катырин.

По его словам, проект планируется реализовать, вовлекая торгово-промышленные палаты в регионах России. В первую очередь необходимо «найти общий язык с органами власти на местах, в ведении которых находятся профессионально-технические училища, техникумы, профильные школы», отметил он.



Катырин добавил, что по итогам успешного опыта можно будет «предлагать проект на общенациональном правительственном уровне».