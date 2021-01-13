Вступившие в силу поправки к «антиотмывочному» закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.

Поправки в «антиотмывочный» закон, уточняющие порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Ими предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тыс. рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от 3 млн рублей.

«Считаем важным подчеркнуть, что никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения «противолегализационных» требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг) сведения об исчерпывающем перечне операций, не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, — это, как и прежде, 600 тысяч рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей)», — заявили в ЦБ.

«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности», — добавил регулятор.

Так, например, кредитные организации будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях своих клиентов (то есть об операциях с денежными средствами в наличной форме и операциях по банковским счетам/вкладам). Кроме того, внесенные изменения позволят убрать избыточную нагрузку в том числе с клиентов финансовых организаций по запросу у них дополнительных документов и информации по операциям, которые были выявлены финансовыми организациями, но совершались при этом клиентами в других финансовых организациях.

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными В частности, информация об операциях с суммами свыше 600 тыс. рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.

В ЦБ также пояснили , что обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только трансакции юридических лиц, новые правила этого не изменили.

«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», — добавили в Центробанке.

При этом у кредитных организаций отпала необходимость, как раньше, выявлять — по сути в ручном режиме — соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. «Теперь обязательному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей», — пояснил регулятор.

В отношении сделок с недвижимостью существенных изменений не произошло: если раньше под контроль попадала вся сделка от 3 млн рублей, то теперь только отдельные операции в рамках сделки свыше указанной суммы.



Банк России отдельно подчеркнул, что непосредственно порядок осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и в безналичной форме, в том числе совершаемых физическими лицами, законодательно не регулируется. «Соответственно, внесенные в него изменения не меняют каким-либо образом порядок совершения ими оплаты и платежей», — отметили в Центробанке.