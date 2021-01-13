Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «СК «Росгосстрах» приняло решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли компании за 2018—2019 годы в размере свыше 12,2 млрд рублей. Протокол собрания, состоявшегося 30 декабря 2020 года в формате заочного голосования, был подписан 12 января, указано в сообщении компании. Этот же день является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В конце ноября рекомендацию направить на выплату дивидендов в денежной форме 0,025013777 рубля на одну обыкновенную именную акцию «Росгосстраха» дал совет директоров компании.

В компании напоминают, что 99,64% ее акций сегодня принадлежат банку «Открытие».

«Выплата дивидендов акционерам является дополнительным свидетельством нашей финансовой устойчивости и стабильного развития, — отметил генеральный директор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин. — В непростом для всех 2020 году наша компания продолжала последовательно наращивать сборы страховой премии и повышать качество клиентского сервиса».



Собранная страховщиком в январе — сентябре прошлого года премия составила 63,8 млрд рублей, что на 9% выше показателя за первые три квартала 2019 года. Прибыль до налогообложения за этот период составила 8,6 млрд, чистая прибыль «Росгосстраха» — 6,5 млрд рублей.