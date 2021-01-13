Курс российского рубля к доллару США сильно занижен, считают эксперты журнала The Economist, выпустившие обновленную версию «индекса бигмака». Согласно ей, доллар должен стоить менее 24 рублей, пишет РБК .

«Индекс бигмака» основан на гипотезе, согласно которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не происходит, значит, курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен. По данным The Economist, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоил в среднем 5,66 доллара, в то время как в России — 135 рублей. Чтобы стоимость бургеров оказалась равной, доллар должен стоить 23,85 рубля, тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже. Таким образом, по оценке The Economist, курс рубля занижен на 68%, поскольку один бигмак в России стоит 1,81 доллара, а не 5,66 доллара (журнал оценивает доллар в 74,63 рубля; официальный курс ЦБ на 13 января — около 74,27 рубля).

По этому показателю российский рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. Сильнее — на 68,7% — занижен только курс ливанского фунта.

Согласно другой методике расчета «индекса бигмака», при которой делается поправка на уровень ВВП страны на душу населения, курс рубля также оказывается занижен. Эта методика предполагает, что в бедных странах с низким подушевым ВВП (приблизительный ориентир стоимости труда в стране) бургеры должны стоить в среднем дешевле, чем в богатых. С учетом такой поправки курс рубля к доллару занижен на 47,3%, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире.

По сравнению с июлем 2020 года, когда была выпущена предыдущая версия «индекса бигмака», «дешевизна» курса рубля к доллару несколько увеличилась. Тогда было 66,5% по «обычной» методике и 43,6% с учетом поправки на подушевой ВВП.

Стоимость валют большинства других стран мира, включенных в «индекс бигмака», его составители также считают заниженной. По «обычной» методике дороже, чем должны быть в пересчете через бургеры, стоят только норвежская и шведская кроны (курсы завышены на 7,5% и 12,6% соответственно) и швейцарский франк (курс завышен на 28,8%). С внесением поправки на подушевой ВВП ситуация меняется и завышенными оказываются курсы многих других валют.

Курсы валют по отношению к доллару по «индексу бигмака»:

• турецкая лира: по обычной методике курс занижен на 64,5%, с учетом ВВП — на 39,7%;

• украинская гривна: курс занижен на 61,1% и 29% соответственно;

• азербайджанский манат: курс занижен на 58,9% и 26,2%;

• индийская рупия: курс занижен на 54,3% и 14,7%;

• молдавский лей: курс занижен на 48,7% и 7,4%;

• китайский юань: курс занижен на 38,9% и завышен на 2,5% соответственно;



• евро: курс занижен на 8,8% и завышен на 12,6% соответственно.