Уральский Банк Реконструкции и Развития снизил ставки по всем стандартным ипотечным программам. Изменения составили от 0,25 до 0,35 процентного пункта в зависимости от условий жилищного кредита, уточняется в сообщении УБРиР.

Оформить ипотеку на приобретение квартиры в строящемся доме теперь можно по ставке от 7,25% годовых, в уже готовом — от 7,35%. При рефинансировании имеющегося в другом банке жилищного кредита ставки начинаются от 7,65%, а для ипотеки с материнским капиталом — от 7,85% годовых. По-прежнему действует программа кредитования под залог недвижимости, теперь — с годовой ставкой от 11%.

Годовая ставка по ипотеке зависит от ряда факторов, среди которых — участие клиента в зарплатном проекте банка, размер первоначального взноса, оформление комплексного страхования, а также участие в акции «Бери больше — плати меньше», которая распространяется на программы «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». В рамках акции базовая ставка по программе снижается на 0,5 п. п., если сумма кредита больше 5 млн рублей.

По ипотеке на покупку готового или строящегося жилья, рефинансированию, а также ипотеке с материнским капиталом максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей. Он оформляется на срок до 25 лет включительно. Первоначальный взнос при покупке готового или строящегося жилья, а также при ипотеке с материнским капиталом начинается от 10%. В рамках программы «Кредит под залог недвижимости» максимальная сумма составляет 15 млн рублей, оформление возможно максимум на 15 лет.

Помимо стандартных ипотечных программ в УБРиР действует акционная программа «Ипотека с господдержкой» для строящегося и готового жилья. По ней минимальная годовая ставка (как уточняют в банке, она доступна благодаря процентной скидке, которую получают держатели пакета страховых услуг «Мультиполис») по-прежнему составляет 5,9%, а максимальная сумма кредита — 6 млн рублей для всех городов присутствия банка, где осуществляется выдача ипотеки, за исключением Санкт-Петербурга. Жители Санкт-Петербурга могут получить жилищный кредит в рамках программы в сумме до 12 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 15% стоимости объекта.



Подать заявку на ипотеку можно в офисе банка, на сайте или по телефону горячей линии.