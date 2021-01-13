Банк России совместно с участниками рынка прорабатывает возможность запуска цифровой ипотеки с использованием технологии распределенного реестра. Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в новом выпуске видеопроекта ТАСС Fintech Show.

«Мы хотим с банками запустить цифровую ипотеку на распределенных реестрах. Это тоже платформа, которая была сделана участниками (ассоциации «ФинТех»)… Сейчас мы с Росреестром активно прорабатываем эту тему и с Министерством цифрового развития, потому что нам кажется, что цифровая ипотека хорошо ложится на то решение, которое как раз участники ассоциации сделали», — сообщила она.

По мнению первого зампреда ЦБ, этот проект будет востребован на рынке, поскольку позволит сделать процессы «бесшовными», а также отказаться от «рутинных старых технологических решений».



Также Скоробогатова добавила, что ЦБ стремится сделать ключевые банковские услуги на рынке полностью цифровыми. «Наша задача как регулятора… сделать такой фактический реинжиниринг и переосмысление процессов самых ключевых, которые нужны человеку. Чтобы именно эти банковские процессы были полностью цифровые. Вот цифровая ипотека — это один из таких примеров», — отметила она.