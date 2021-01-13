В 2020 году россияне провели в мобильных приложениях финансовой тематики 629 млн часов, что на 87% больше, чем в 2019-м, подсчитало аналитическое агентство AppAnnie. Для сравнения: в целом время, потраченное россиянами на все мобильные приложения, увеличилось в прошлом году на 40%, до 94,6 млрд часов, пишет РБК .

Возросший интерес к финансовым мобильным приложениям не обусловлен притоком новых пользователей: как уточняет AppAnnie, число скачиваний таких приложений в 2020 году увеличилось в России лишь на 5%.

При подсчете времени, проведенного в мобильных приложениях в 2020 году, аналитики AppAnnie использовали данные только устройств Android, сравнивая их с аналогичными данными 2019 года. В России наиболее популярны устройства системы Android. Смартфоны от Apple, на которых установлена операционная система iOS, в 2020 году заняли только 11% рынка, следует из оценки МТС.

Число скачиваний учитывалось как в магазине приложений Google Play, так и в iOS.

В первую очередь на увеличение времени, проведенного в мобильных банках, повлияла пандемия коронавируса, объясняет партнер технологической практики российского офиса KPMG Оксана Борисова. Из-за распространения вируса россияне находились на самоизоляции почти четыре месяца — с конца марта до середины июля 2020 года. Офисам банков было разрешено продолжать работу как системно значимым предприятиям, но поведение россиян в отношении банков за эти месяцы, по мнению Борисовой, все равно изменилось: если раньше мобильное приложение использовалось в основном для денежных переводов, то сейчас оно стало виртуальным отделением банка, где они заказывают новые банковские продукты, работают с документами, консультируются у менеджеров.

Приложения банков россияне, скорее всего, скачали еще до 2020 года, поэтому AppAnnie не заметило существенного роста скачиваний в этом году, но они пользовались ими не интенсивно, предпочитая «по старинке» решать финансовые вопросы в офисах банка: в 2020 году из-за пандемии население стало активно переключаться на онлайн-сервисы там, где это было возможно, соглашается руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга. Поэтому теперь наблюдается тенденция к сокращению числа классических офисов банков, добавляет Борисова.

Кроме того, финансовые мобильные приложения сейчас — это не только банкинг, но и целая экосистема, которая позволяет банкам делать более точные предложения для своих клиентов. Те, в свою очередь, тратят время в приложении не только на банковские операции, но и на другие сервисы внутри экосистемы компании, объясняет Борисова. Это одна из причин, по которой клиенты «Тинькофф» увеличили в среднем на 20% время в приложении банка, подтверждает его представитель. В 2020 году пользователи «Тинькофф» могли в приложении банка, например, записаться к врачу, в салон красоты, заказать уборку.

СберБанк не зафиксировал значительного увеличения времени, проведенного клиентами в его приложении, сообщили РБК в пресс-службе банка. Время в абсолютных значениях, которое пользователи тратят на одну сессию в «СберБанке Онлайн», представитель банка не назвал, но отметил, что общая аудитория приложения «СберБанк Онлайн» в 2020 году увеличилась примерно на 10 млн человек. Среднее время одного сеанса в приложении ВТБ не изменилось, констатирует его представитель. По его словам, среднее время сеанса по-прежнему составляет 1 минуту 43 секунды, однако число сеансов выросло на 22% за 2020 год.

В 2020 году россияне ежедневно тратили в среднем по 3,5 часа на мобильные приложения — это почти на час больше, чем годом ранее, когда в стране еще не было пандемии коронавируса и масштабного локдауна, который длился почти четыре месяца. В общей сложности за год россияне потратили в мобильных приложениях 1,3 млрд долларов (93,8 млрд рублей по среднему курсу ЦБ в 2020 году) — на 22,6% больше, чем в 2019-м.

