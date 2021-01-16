Райффайзенбанк обновил интернет-банк для предпринимателей «Райффайзен Бизнес Онлайн». Новые функции доступны клиентам в рамках сервиса бесплатной онлайн-бухгалтерии, говорится в релизе финучреждения.

«У клиентов появился специальный раздел «Моя декларация», в котором можно увидеть свои отчеты и их актуальный статус. Также с 1 января 2021 года клиенты могут выбирать, за какой год им нужно сформировать отчетность — за 2019-й или 2020-й. Подать декларацию можно онлайн с помощью КЭП, а все ответы и новые требования от налоговой увидеть в личном кабинете в «Райффайзен Бизнес Онлайн», — отмечается в сообщении.

Все доходы будут учтены автоматически, однако можно добавить вручную суммы, полученные наличными, а также подгрузить доходы по счетам в других банках с помощью выписки в формате 1С.