России необходимо создать от трех до пяти центров по типу Силиконовой долины для успешного развития компаний технологического сектора. Такое мнение высказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в новом выпуске видеопроекта ТАСС Fintech Show.

«Необходимо создавать центры по типу Силиконовой долины <…>. Это должен быть не один центр, а три — пять в России, в которых будут работать и жить <…>. Инновационные города, я бы сказала», — пояснила она.

Кроме того, чтобы технологические компании развивались в России и экспортировали технологии за рубеж, требуется создавать более комфортные условия для ведения их бизнеса с точки зрения регулирования. «Для того чтобы дать импульс и создать основу для развития нашей цифровой экономики, конечно, нам это нужно делать в ближайшее время», — сказала Скоробогатова, добавив, что движение в этом направлении уже началось.



Первый зампред ЦБ добавила, что вступивший в силу 1 января 2021 года закон о налоговых льготах для отечественных IT-компаний (который подразумевает снижение ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%. — Прим. ТАСС) также будет способствовать возвращению на территорию России большого количества таких компаний.