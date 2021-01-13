Держатели карт Новикомбанка с 1 января по 31 марта смогут получить повышенный кешбэк в размере 5% за оплату товаров и услуг из категорий «Транспорт», «Фастфуд» и «Цветы», говорится в релизе финучреждения.



«В категорию «Транспорт» входят пригородные и местные пассажирские перевозки (включая метро), регулярные автобусные перевозки, такси и пр. Категория «Фастфуд» включает в себя заведения быстрого питания. В категорию «Цветы» входят товары и услуги в цветочных магазинах и салонах флористики», — сказано в сообщении.

Программу «Кешбэк» можно подключить к одной или нескольким картам, например к кредитной и зарплатной, а затем просто оплачивать подключенной к программе картой покупки, в том числе в Интернете. Чем выше категория карты (например, «Мир Премиальная» или Visa Platinum), к которой подключена программа, тем выше кешбэк за покупки по ней. Размер кешбэка также зависит от суммы покупок в месяц.

Держатели карт Новикомбанка могут подключить программу «Кешбэк» через контакт-центр или онлайн-чат, в офисе банка или через персонального менеджера в организации, где владелец карты получает зарплату.