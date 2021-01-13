Минфин России на безлимитном аукционе в среду, 13 января, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26236RMFS с датой погашения 17 мая 2028 года, говорится в сообщении ведомства.

Размещенный объем выпуска составил 10,15 млрд рублей. Объем спроса достиг 15,301 млрд рублей.

Цена отсечения составила 99,22% от номинала, средневзвешенная цена — 99,2736% от номинала, выручка от размещения — 10,177 млрд рублей.

Это первый в 2021 году аукцион по размещению ОФЗ. В целом в I квартале 2021 года Минфин планирует предложить на аукционах облигации на 1 трлн рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 млрд рублей, от пяти до десяти лет включительно — 450 млрд, от десяти лет — также 450 млрд.