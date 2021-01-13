Темпы роста российского рынка лизинга уже во втором полугодии этого года могут вернуться к докризисному уровню. Об этом говорится в тематическом материале Аналитического кредитного рейтингового агентства «Между рисками и возможностями» .

Замедление мировой и российской экономики, все еще низкий спрос на энергоресурсы и ограничение авиасообщения продолжают сдерживать лизинговый сектор в стране, констатируют аналитики. По оценке агентства, увеличение лизингового портфеля в стоимостном выражении по итогам 2020 года составит 5—10%, при этом рост будет неоднородным. В 2021 году рост, по ожиданиям АКРА, может составить 15—25% благодаря потенциальному восстановлению деловой активности до докризисных уровней.

Структурно высокие кредитные риски в экономике сокращают возможности для здорового роста отрасли, полагают эксперты. Доля проблемной задолженности по группе рейтингуемых компаний осталась примерно в том же оценочном интервале, что и в 2019 году, — 15—20% портфеля. «Среди отдельных лизингодателей дополнительно до 20—30% портфеля может иметь относительно уязвимое, по мнению АКРА, кредитное качество», — говорится в обзоре.

«Эти риски… могут оказать заметное давление на капитализацию сектора. По наблюдениям АКРА, многие лидирующие компании как в сегменте крупного бизнеса, так и в сегменте розничного лизинга осознают существующие тенденции и не стремятся наращивать портфель в текущих условиях. Менее крупные лизингодатели в свою очередь тяготеют к более агрессивному росту в попытке занять образовавшуюся нишу на рынке лизинговых услуг. Агентство оценивает такую стратегию как потенциально рискованную», — пишут аналитики.

По их мнению, возвращение к устойчивому росту железнодорожного лизинга не будет быстрым. Вероятное восстановление глобальной экономики может стимулировать цены на уголь и, соответственно, оживление на лизинговом рынке во второй половине 2021 года. Грузоперевозки нефти, напротив, не поддержат рост ранее 2022 года ввиду условий соглашения ОПЕК+, ограничивающего добычу и, соответственно, экспорт сырья.

«Лидеры авиации, по нашим наблюдениям, отложили вопрос обновления парка самолетов как минимум до второй половины 2021 года. Беспрецедентное снижение пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса и ослабление рубля продолжают оказывать прямой сдерживающий эффект на сектор», — отмечают в АКРА.

Относительно влияния валютного курса в целом на лизинговую отрасль отдельно отмечается, что «снижение стоимости российского рубля в 2020 году оказало противоречивый эффект на финансовые показатели отрасли. С одной стороны, положительная переоценка крупных валютных договоров позволила в некоторой степени поддержать номинальную динамику по росту портфеля в прошлом году. С другой стороны, переоценка лизинговых платежей по новому курсу оказывает дополнительное давление на кредитное качество соответствующих лизингополучателей и в конечном итоге может привести к росту проблемных активов».



Массовый сегмент розницы, включая лизинг грузовых и легковых авто, где уже ощущается отложенный спрос, сможет стабилизировать бизнес быстрее других транспортных направлений. Однако, по мнению агентства, кредитные риски, присущие этому сегменту, остаются наименее предсказуемыми в условиях экономического спада.

Внешняя поддержка — один из основных факторов стабилизации рисков отрасли, полагают в агентстве. Лидеры рынка имеют связи с государством или являются частью финансово-промышленных групп, что обуславливает конкурентные преимущества и позволяет лучше справляться с вызовами операционной среды.

В качестве важных для отрасли событий упоминается предоставление Судом Евразийского экономического союза летом 2020 года права странам-участницам самостоятельно регулировать лизинговую деятельность. Это решение, по мнению АКРА, может приблизить реформу лизинга в России.



«По мнению АКРА, реформа лизингового рынка, которая предполагает принципиально иной уровень прозрачности сектора и регулирование, приближенное к банковским стандартам, будет одним из ключевых факторов, определяющих долгосрочное развитие отрасли в целом и ее отдельных представителей в частности. Реформирование сектора предусматривает внедрение требований к обязательному раскрытию информации, пруденциальному надзору и новым стандартам учета. Кроме того, предполагается создание саморегулируемых организаций, которые, скорее всего, будут подотчетны Банку России, а также внедрение реестра лизинговых компаний (по аналогии с лицензированием банков). АКРА позитивно оценивает инициативу регулирования лизинговой отрасли и отмечает, что такой подход соответствует лучшим мировым практикам. По мнению агентства, планируемое регулирование будет способствовать консолидации сектора и его оздоровлению, поскольку будет стимулировать уход с рынка слабых и недобросовестных игроков», — говорится в обзоре.



Там также отмечается повышение востребованности выпуска облигаций в качестве способа привлечения финансирования лизингодателями. Облигационное фондирование продолжает заменять банковское у небольших и средних розничных компаний. При этом у государственных лизингодателей и других компаний, работающих с крупным бизнесом, облигационные займы вытесняют скорее собственные средства в структуре финансирования, приводя к осязаемому росту показателей левереджа.