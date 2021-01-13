Плановые проверки бизнеса должны быть связаны только с предотвращением рисков для людей и окружающей среды, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

«Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде», — сказал глава государства, заслушав в среду на совещании с правительством доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко о ходе реформы госконтроля.

Путин также напомнил, что в России вводится досудебная система обжалования результатов проверки. «Она должна быть создана, она должна эффективно и масштабно начать работать», — подчеркнул президент.

Он выразил благодарность за проделанную работу в рамках контрольно-надзорной реформы. «Дмитрий Юрьевич, очень рассчитываю на то, что под вашим руководством это все будет осуществлено в те сроки, о которых мы договаривались, и будет работать эффективно», — обратился президент к Дмитрию Григоренко, курирующему данную тему.