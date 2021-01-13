В группе профессий «Без опыта, студенты» спрос от работодателей по итогам года вырос на 65%, следует из исследования аналитического центра Avito.

В целом эта группа расположилась на пятом месте среди всех типов вакансий по востребованности (доля количества вакансий — 7%). Список возглавляет группа «Строительство» (18%), следом идут «Производство, сырье», «Продажи», «Транспорт, логистика» (у всех 17%). В прошлом году лидерами по числу вакансий были сферы продаж, производственно-сырьевая, строительный сектор, транспортно-логистическая сфера, а также автомобильный бизнес.

Помимо группы «Без опыта, студенты» наиболее быстрорастущими областями стали госслужба и НКО, а также строительство и производственный сектор (+44% вакансий). Выросло и число вакансий в таких сферах, как ЖКХ и эксплуатация (+34%), домашний персонал, медицина и фармацевтика и многих других. Сфера «Искусства, развлечения», наоборот, стала менее востребованной (-19%).

Активность соискателей в прошлом году выросла на 38% по сравнению с 2019 годом. Один и тот же соискатель мог в течение года выходить на рынок труда несколько раз.

Чаще всего кандидаты искали работу в категориях профессий «Строительство», «Производство, сырье, с/х», «Продажи», «Транспорт, логистика» и «Работа без опыта, студенты». Первая тройка групп профессий, активность в которых выросла больше всего, выглядит следующим образам: «Госслужба, НКО» (+77% запросов), «Домашний персонал» (+63%) и «ЖКХ, эксплуатация» (+59%).

Также выросла медианная зарплата. Если в 2019 году она составляла 30 тыс. рублей, то по итогам 2020 года уже 35 тыс. рублей (+17%). Лучше всего в прошлом году оплачивалась работа в строительстве и автомобильном бизнесе (45 тыс. рублей). В группах профессий «Домашний персонал», «Консультирование», «Маркетинг, реклама, PR», «Образование, наука», «Транспорт, логистика», «Управление персоналом», «Фитнес, салоны красоты», «Юриспруденция», «IТ, Интернет, телеком» зарплаты стагнируют. В банковском секторе она и вовсе упала на 10%.