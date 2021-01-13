Минэкономразвития РФ будет проводить мониторинг достижения целевых показателей по программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) и анализировать программу в региональном и отраслевом разрезах. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

«Минэкономразвития будет проводить мониторинг выполнения целевых показателей, анализировать программу в региональном и отраслевом разрезах, а также по ставкам, которые предоставляются банками», — отметила Илюшникова.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году запланировано предоставление кредитов по льготной ставке не выше 7% в объеме 700 млрд рублей. Правительство снизило предельную ставку по одной из ключевых программ кредитования МСП с 8,5% до 7% годовых 11 января. Российские банки начали выдачу первых кредитов МСП по сниженной ставке 12 января.

Кабмин снизил ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса Для получения займа необходима регистрация в едином реестре МСП.

Замглавы Минэкономразвития выразила надежду, что бизнес будет пользоваться такими кредитами как для поддержки текущей деятельности, так и для запуска инвестиционных проектов. Приоритетными отраслями, на которые ориентирована льготная программа кредитования, являются сельское хозяйство, туристская деятельность, строительство, водоснабжение, образовательная деятельность, деятельность в области здравоохранения, культуры, спорта и другие.