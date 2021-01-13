Государственная дума в ближайшие дни возобновит диалог с правительством РФ по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Среди вариантов, которые предлагались нижней палатой парламента, в том числе поэтапное возвращение к индексации. Об этом ТАСС в среду в Ижевске сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.



«В самые ближайшие дни возобновим диалог с правительством на эту тему, потому что мы готовы это обсуждать вместе. Считаем, что к индексации пенсий работающих пенсионеров надо возвращаться», — сказал Исаев.

Он отметил, что среди возможных вариантов, которые предлагали в Думе, в том числе возвращение к индексации всем работающим пенсионерам с определенного момента, либо поэтапное ее возобновление. «Что, конечно, будет менее трудно для бюджета», — пояснил собеседник.

Исаев при этом не стал называть приоритетные варианты. «Я пока не хочу этого говорить, потому что в дальнейшем может выясниться, что ситуация лучше, чем я предполагал», — заключил собеседник.

В начале января сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года, был опубликован на сайте Кремля.

Пенсии работающих пенсионеров с 2016 года не индексируются. Однако при выходе на пенсию они получают пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций на момент прекращения работы.